Kuran'dan 'Bakara' mesajı veren Gonca Vuslateri'den Cübbeli Ahmet'ten uyarlanan 'öp beni yut beni' şarkısıyla dans
Kuran okumaya başladığını duyurarak 'Bakara' suresi ile imalı bir paylaşım yapan Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'öp beni yut beni şap beni şup beni' sözlerinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştı.
Kuran-ı Kerim okumaya başladığını kişisel Instagram hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, 17-25 Aralık döneminin AB Bakanı Egemen Bağış'ın gazeteci Metehan Demir ile arasında geçen “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” sözlerine atıfta bulunarak, Kuran okumaya başladığında ilk baktığı surenin Bakara suresi olduğunu belirterek “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullanmasıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncu, bu çok konuşulan paylaşımının ardından bir paylaşım daha yaparak dikkat çekti. Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir konuşmasından 'öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni, manyak manyak işler' söz öbeğinden uyarlanan şarkıda dans ettiği anları paylaştığı videosuyla sosyal medyayı salladı.
''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni" şarkısında dans
Oyuncu Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir konuşmasında geçen ve sosyal medyada viral olan ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Manyak manyak işler'' sözlerinden uyarlanan şarkı eşliğinde ilginç figürlerle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.
Kedisi ve köpeği ile dans etti
Daha sonra pek çok kez remix'lenmiş şekilde çıkan şarkının hareketli bir versiyonunu bulan ve şarkı eşliğinde kedisi ve köpeğiyle birlikte dans eden 35 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri'nin o anları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Vuslateri paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti:
''Günah ve Sevabın olmadığı bir yer biliyorum. Seninle orada buluşuruz.” dedi annem...
Dolar bu kadar yükselmişken.. yurt dışı biletleri yanmışken ..
Bu remix’i kim yazdı..? Yılın hiti.