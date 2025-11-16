Kuraklık sorunu yaşanan İran'da bulut tohumlama başladı

İRAN DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Ortadoğu'da su kaynaklarının azalması ve iklim değişikliğinin etkileri, yağış oluşturma yöntemlerini ülkeler arasında bir gerginlik konusu hâline getiriyor. İranlı yetkililer, geçmiş yıllarda İsrail ve BAE'yi bulut tohumlama yoluyla "yağmura müdahale etmekle" suçlamış, bu nedenle bulutların İran'a ulaşmadan yağış bıraktığını öne sürmüştü. Devrim Muhafızları'ndan Tuğgeneral Gholam Reza Jalali, 2018'de yaptığı açıklamada, "Hem İsrail hem de başka bir ülke İran'da yağmur yağmaması için çalışıyor" ifadelerini kullanmış; o dönemde işaret edilen diğer ülkenin BAE olduğu belirtilmişti.