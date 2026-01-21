Kupasını kazandı, İstanbul'a geliyor! Okan Buruk'un yeni gözdesi olacak
Galatasaray yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Fransa doğumlu Senegalli orta saha için tüm şartları zorlayacak. Oyuncuyu Okan Buruk da özel olarak takip ediyor.
Devre arası transfer döneminde transfer yapmayan ve bu nedenle taraftarından tepki alan Galatasaray yönetimi gaza basmaya hazırlanıyor.
Fransa doğumlu Senegalli orta saha Papa Gueye için tüm şartlar zorlanacak. Bonservis bedeli 20 milyon Euro seviyesindeki oyuncuyu Okan Buruk da özel olarak takip ediyor.
Galatasaray'ın sol beki Jakobs ile de Senegal milli takımında takım arkadaşı olan Papa Gueye, özellikleriyle Süper Lig'e uygun bir profil olarak dikkat çekiyor. Daha önce Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen Gueye, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.
Senegalli orta saha bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 519 dakika forma giydi. La Liga'da ise 13 maçta forma giyen Gueye 2 de gol attı.