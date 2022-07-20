Küp küp altın kaçırdılar! Üsküdar'da gizli tünelde defineci talanı ölümcül tuzakları...
ÜSKÜDAR'da 7 asırlık gizli tünelden altın kaçırıldığı iddia edildi. Definecilerin günlerce uğraşıp 500 metrelik tünel kazdığı ortaya çıktı. Ölümcül tuzakları profesyonelce geçmeleri şoke etti.
Üsküdar’da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki bir gizli tünel definecilerin tahribine uğradı.
İddiaya göre bir ucu Çengelköy’den bir ucu ise Kuzguncuk’tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı.
Tuzaklı kapıları geçtiler
Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler.
Küpler dolusu...
Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri, küpler dolusu altın ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor.