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Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar - Sayfa 1

Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi.

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Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar - Sayfa 2

İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

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Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar - Sayfa 3

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.

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Kumları kaldırınca fark ettiler; hemen ekip çağırdılar - Sayfa 4

Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.

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