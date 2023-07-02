Kumar masasında ayakta kalan HDP -değişim kabininde-başköşede… Yoksa değişim palavra mı?

TELE1 Yayın Yönetmeni, nam-ı diğer terör sevici Merdan Yanardağ, bildiğiniz gibi canlı yayında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdü, PKK'yı şirin göstermeye çalıştı, hukukun yanlış işlediğini öne sürdü, yargının verdiği kararı yanlış buldu...

Hüküm giymiş bir teröristi çok bilgin, alim ve filozof ilan etti, çok iyi bir siyasetçi olarak tanımladı...

Yalnızca şahsi beyan baz alındığında dahi durum vahim gibi görünüyor. Ama ilk tahlilde mevzu bu değil!

Çünkü iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış illaki birileri birilerini savunabilir. Eğer savunulan şey Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına, hukukuna, işleyişine aykırıysa Merdan Yanardağ'da olduğu gibi terörist seviciler, nizam bozucular tutuklanır, gereği yapılır. Mevzu bu değil!

Bir Gazeteci fikrini beyan etti, fikri yanlıştı, tehlikeliydi ve tutuklandı. Sonuçta ülkeyi bir Gazeteci yönetmiyor, zaten hiçbir Gazetecinin de böyle bir amacı yok, olamaz da.

Can Ataklı, Zafer Arapkirli, Fatih Portakal, İsmail Dükel gibi isimlerin yanısıra siyasetçisinden, sanatçısına hepsi ama hepsi Merdan Yanardağ'ı masum ilan ettiler, konuştuğu aykırı söylemler üzerinden özgür basını savundular. Hadi bu isimleri de geçelim.

Bundan çok daha vahim ve beter olanı bu ülkenin yönetimine talip olanların, mecliste halkın vekili sıfatıyla oturanların, parti liderlerinin, suçu ve suçluyu övmeleri, suç işleyenin destekçisi olmaları...

Nasıl mı? Şöyle ki; Yanardağ tutuklandıktan sonra muhalif kesimin hep bir ağızdan, -Merdan Yanardağ'ın yanlış bir şey konuşmadığını ve serbest kalmasını savunmaları- işte bu büyük vahamet! İşte asıl korkunç olan bu...

Canan Kaftancıoğlu, Tunç Soyer, Bülent Tezcan, Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz….

Asıl bomba isim Kemal Kılıçdaroğlu! Maalesef Kılıçdaroğlu da bunlardan biriydi. Attığı tweetle Merdan Yanardağ’a olan desteğini esirgemeyen Kılıçdaroğlu oluşturduğu heyetten CHP Milletvekilleri; Enis Berberoğlu, Utku Çakır özer ve Evrim Karakoz Silivri Cezaevi'ne giderek Yanardağ ile görüştüler.

“Benden suçlu çıkmaz. Hele terörist hiç çıkmaz.” Diyen Yanardağ, zaten sana kimse terörist demedi. Terörist sevensin sen, seven sevdiğiyle beraberdir. Artık Öcalan'ın okuyup bitirdiği kitaplara sen devam edersin. Yazık çöpe gitmesin.

Demem o ki; Kılıçdaroğlu bu terörist sevici ile yakın ilişki içinde, içerden çıkarma peşinde…

Düşünsenize barajı geçebilseydi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktı. Millete kurşun sıkan namertlere hürmet eden bir Cumhurbaşkanı adayı vardı bu ülkede. Şimdi de yerel seçimlere hazırlanan, hazırlanırken de bileğinin gücüyle değil; yapay zekayla hareket eden o biri ve yaverleri varlığını halen koruyor.

Kılıçdaroğlu ve yaverleri hakkında söylenmesi gereken bir diğer önemli mevzu da ülkemizi teröristlerle birlikte yönetmeyi ve onların varlığını meşrulaştırmak istemeleri...

Evet, iktidar konusunda, parti konusunda ayrışabiliriz, yaşam şeklimiz başka, inancımız farklı olabilir, ayrışabiliriz. Ama hepimiz Türkiye'nin bekası hususunda tek yürek olmalıyız. Kimin dost kimin düşman olduğunu, kimin savunmaya değer, kimin yergiyi hak eder bir geçmişi ve tavrı olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız.

Hakikaten merak ediyorum cevap versinler; sırf muhalefet edeceğiz diye, terör suçundan hüküm giymiş Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Çetin Doğan gibi suçu kesinleşmiş isimlerin sanki iktidar tarafından hapiste tutuluyormuş imajı verilerek "kara para aklama" türünden siyaset yapma telaşı neden?

"Suç için anlaşma" yapan Çetin Doğan ne ise "suçluyu öven" Merdan Yanardağ'da o. "Suçun baş müsebbibi "Abdullah Öcalan" ne ise suça teşvik eden "Selahattin Demirtaş" da o. Ve siz ana muhalefet ve medyası tüm bu "suç örgütlerinin" özgürlüğünü isteyen ortaklarısınız.

Onlar hücreden çıkamıyorlar, dolayısıyla siz de hiçbir seçimi kazanamıyorsunuz. Seçim vaatlerinizle kandil halay çekiyordu. Verdiğiniz sözlerin coşkusu 81 ilden duyuluyordu.

Millet İttifakı olarak sizlerin 2023 seçimlerini kaybetmenizde kilit nokta da bu ya. Çünkü bizim milletimiz muhalefeti kabul eder, ayrışmaları kabul eder ama; çocuk katillerini, halkı kaosa sürükleyenleri, gençleri dağa kaçırıp, anaları gözü yaşlı bırakanları asla affetmez.

Bunları bile bile seçimlerde "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" diye bangır bangır bağırdınız, terör elebaşı "Abdullah Öcalan'ı çıkartacağız" diyenlere göz kırptınız. Seçimleri kaybettiniz diye Kandil sükût-u hayale uğradı.

Bu sonuç beklenen bir sonuçtu ve bunun ardından akıllanmayarak ana muhalefetin ne kadar yoldan çıkabileceğini göstermek istercesine, HDP ve PKK söylemleriyle uyuşan tarzda konuşmaya devam ettiniz, halen de ediyorsunuz.

Hem ülke yönetimine talip olup hem de ülkeyi, milleti tehlikeye sokacak ve Ebreheleri destekleyecek kadar ileri gitmekten hiç geri durmadınız.

Aykırı fikirlerinizi bu topluma sanat-basın mensubu insanları özellikle de Gazetecileri kullanarak öne sürmeniz ve ardından desteklemeniz de çok kurnazcaydı...

Yok yok canım ya hiç çaktırmadınız.

Aslında her tehditte asıl faktör ana muhalefet olarak sizdiniz. Ve hala da sizsiniz.

Hedef falan da şaşırtamadınız!

Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı CHP'de değişim tartışmaları, birçok muhalefet mensubu tarafından devam ettiği gibi Kemal Anadol'da bu konuya bir yorum getirdi ve dedi ki:

-Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli olanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir.

Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, CHP yenilensin, kazanamayan sistem değişsin isteyen sizler bugün Kılıçdaroğlu ile fikri beraberlik içindesiniz. Merdan Yanardağ hakkındaki savunmanızda ağız birliği yaptığınız gibi...

Madem CHP'de köklü, yapısal bir değişikliğim gerekli olduğu düşünüyorsunuz ki bu değişiklik zaten en çok da yerli ve milli olmadığınız kanaatiyle halk tarafından da isteniyor. Tehlikeli güçlerle olan birlikteliğiniz seçmen tarafından istenmiyor. HDP, PKK ve ABD ile münasebetlerinizle alakalı olarak illegalden vazgeçerek, safınızı belli etme gibi bir duruş beklentisi var madem.

Kumar Masasında ayakta bıraktığınız, gizlediğiniz HDP -değişim kabininde-neden başköşede?

Olmaz ki böyle!

Tabi sizde, sizden beklenenenlere cevap verebilecek ne bir kabiliyet ne de saf bir niyet olmadığını biliyoruz da biriniz çıksın açıklasın sahi bu "ısrarla talep ettiğiniz ilkesel ve köklü değişikliğin" için de neler var? Gördüğümüz kadarıyla terörle araya mesafe koymak, satılmışlığa bir son vermek gibi bir değişim söz konusu değil olmayacak!

Peki neyi değiştireceksiniz de yenilendiğinizi, arındığınızı ispat edebileceksiniz bu millete?

Yoksa bu da mı palavra?