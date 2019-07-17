Kültür ve Turizm Bakanlığı müze giriş ücretlerine zam yaptı işte yeni güncellenmiş fiyatlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Söz konusu zamla birlikte Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 TL'ye yükseldi. İşte İstanbul'da bulunan müzelerin giriş ücretlerinin güncellenmiş hali...
Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.
Ayasofya Müzesi Giriş Ücreti 2019
Ayasofya'nın 1500 yıllık bir tarihi vardır. Tarihte hem kilise, hem de cami olarak hizmet vermiş bir yapıdır. İçinde paha biçilemeyecek derecede güzel Bizans dönemi eserler olduğu gibi, 15 ile 19. Yüzyıl arasında eklenmiş Osmanlı eserleri de görülebilir. İslam dünyası için de önemi büyüktür. Ayasofya Müzesi’ne giriş ücreti 72 TL’dir. Müzekart geçerlidir.
Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti 2019
Topkapı Sarayı, İstanbul’un simge eserlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu tarihini en güzel gözlemleyecek yerdir. Giriş ücreti 72 TL’dir. Ancak Harem Dairesi de gezilmek istenirse, 42 TL ekstra ücret ödenmesi gerekir. Müzekart normal ziyarette geçer, ancak Harem Dairesi için geçmez.
Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti 2019
Yerebatan Sarnıcı bir zamanlar İstanbul’un en kıymetli bölgesi olan Sultanahmet’e su sağlayan ana sarnıçtı. Yer altındaki bu tarihi eser, aynı Ayasofya gibi 1500 yaşındadır. Giriş Ücreti yabancılar için 20, Türk ziyaretçiler için ise 10 TL’dir. Müzekart geçmez.