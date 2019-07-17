Kültür ve Turizm Bakanlığı müze giriş ücretlerine zam yaptı işte yeni güncellenmiş fiyatlar

Ayasofya Müzesi Giriş Ücreti 2019

Ayasofya'nın 1500 yıllık bir tarihi vardır. Tarihte hem kilise, hem de cami olarak hizmet vermiş bir yapıdır. İçinde paha biçilemeyecek derecede güzel Bizans dönemi eserler olduğu gibi, 15 ile 19. Yüzyıl arasında eklenmiş Osmanlı eserleri de görülebilir. İslam dünyası için de önemi büyüktür. Ayasofya Müzesi’ne giriş ücreti 72 TL’dir. Müzekart geçerlidir.