Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan önemli açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bolu'da 3 gün önce Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm, Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenazelerin defnedilmesinin ardından konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.

Bakan Ersoy, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorutlarını yanıtladı.

"İNSANLAR CENAZELERİNİ ALDIKTAN SONRA KONUŞMAK İSTEDİM"

Bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum.

Olayın hemen ardından kriz masasında durumu detaylıca değerlendirdik. O gün bir basın toplantısı öncesinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basına açıklamalarda bulundu. Bu nedenle ben de süreçle ilgili bir bilgilendirme yapma gereği duydum.

Ne yazık ki 78 canımızı kaybettik. Bir baba olarak, insanların evlatlarını ve yakınlarını kaybetmenin ne demek olduğunu derinden hissediyorum. Bu acı süreçte, henüz cenazeler teslim alınmadan medya kanallarını dolaşıp açıklamalar yapmak istemedim.

Ancak süreçle ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu fark edince, bugün yayına çıkarak yaşananları ve soruları yanıtlamaya karar verdim.

"BAKANLIK OLARAK 2 YETKİMİZ VAR"

Öncelikle turizm merkezleriyle ilgili yetki konusunu netleştirmek istiyorum. Peki, turizm merkezi nedir?

Turizm potansiyeline sahip bölgeler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle turizm merkezi ilan edilir. Bu durum, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iki önemli yetki devri anlamına gelir.

Birincisi, ilgili bölgenin imar planlarını yapma yetkisi bakanlığa geçer. İkincisi ise, turizm amaçlı kamu arazilerinin tahsis yetkisi bakanlığın sorumluluğuna alınır.

Özetle, turizm merkezi ilan edilmesiyle bakanlık, imar planlama ve kamu arazisi tahsisi konusunda yetki sahibi olur. En temel kazanımlar bunlardır.