Kültür emperyalizminden kurtulmanın tam sırası

Krizler aslında bir nevi fırsat zamanlarıdır.

Fransa ile aramızda yaşanan kriz aslında tam da özellikle kültür emperyalizminden kurtulmak için bir fırsat sunuyor bize.

İnşallah ayağımıza kadar gelen bu fırsatı kaçırmayız.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un fitilini ateşlediği ve başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri ile yaşanan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (a.s.m.) hakaret içerikli karikatür krizinin en ateşli dönemlerini yaşıyoruz. Şu anda ülkemizde ve diğer Müslüman ülke halklarında haklı olarak Fransa ve Macron’a karşı büyük bir tepki var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarına karşı yapmış olduğu boykot çağrısı halk nezdinde ilgi gördü. Şu anda Fransız mallarına karşı bir boykot söz konusu ancak ben bu boykotun Fransa için çok can yakıcı olacağını düşünmüyorum.

Eğer milyar dolarlık boykot söz konusu olmazsa küçük çaplı ürünlere yapılan boykot pek fazla etkili olmayabilir.

Fransa denince aslında ilk akla gelen şeylerden birisi de kültür emperyalizmidir!

Fransızlar, dünyanın kaynaklarını doymak bilmez bir açlıkla sömürürken aynı zamanda özellikle milletlerin benliklerinde büyük tahribata yol açtılar. Bunu da kültür emperyalizmi yoluyla yaptılar.

Başta Fransızca olmak üzere kendilerine ait birçok kültürel olguyu kalıcı bir şekilde sömürdükleri ülkelere taşıdılar.

Türkiye’de ise Fransız kültürünün en büyük temsilcisi Pierre Loti Tepesi’dir.

Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen yanı başındaki bu tepenin taşıdığı isim ilçenin maneviyatı ile o kadar terstir ki…

Bir tarafta Peygamber aşığı ve bir sahabe, diğer tarafta İslam düşmanı ve hakkında değişik iddialar dolaşan ne olduğu bilinmeyen bir gayri müslimin adı…

Aslında bu tepenin isim değişikliği Fransa’nın kültür emperyalizmine verilebilecek en güzel cevap.

Osmanlı zamanında adı İdris-i Bitlisi Tepesi olan bu mekânın ismi 1934 yılında Cumhuriyetçiler tarafından ne hikmetse Pierre Loti olarak değiştirildi.

Pierre Loti tepesi bugün adeta Fransız kültür emperyalizminin vücut bulmuş hali olarak duruyor karşımızda.

Doktorasını tarih üzerine yapan Mesut Özekmekçi’nin araştırmalarına göre Birinci Cihan Harbinde Fransa ordusu ile Çanakkale Savaşı’nda Türklere karşı savaşmış Pierre Loti!

Ne hazindir ki toplum olarak sorgulama melekelerimizi yitirdiğimiz için her gün binlerce insan tarafından ziyaret edilen en mutena caminin ve kıymetli bir simanın medfun bulunduğu ilçenin tepesine verilen ismin kim olduğundan bîhaberiz.

Bir ahlâk düşmanı ve fukarası ile karşı karşıyayız oysa.

Yıllardır İstanbul Sözleşmesi özelinde dikkatleri çekmeye çalıştığımız LGBT rezaletinin üyelerinden olan, Türklere karşı savaşmış bir Fransız subayından bahsediyoruz.

Nazım Hikmet’in bile aleyhinde şiirler yazdığı, romanlarında Müslümanlar ve özel olarak Müslüman Türk kadınları aleyhinde zikrettiği yakışıksız ifadeler sebebiyle, döneminin yazarları tarafından mütemadiyen eleştirilmiş bir ahlâksızdan söz ediyoruz.

Bugün Fransa’ya karşı yapılacak olan bir gıda boykotu bir süre sona erecektir.

Ancak başta Pierre Loti Tepesi olmak üzere Fransız kültür emperyalizmi üzerinde yapılacak boykot sonrası gerçekleştirilecek değişiklikler sonsuza kadar kalıcı olacaktır.

Ayrıca Türkiye’de başlayacak böyle bir boykot, bütün dünyada Fransız kültür emperyalizmi üzerinde de domino etkisi yapacaktır.

Bir düşünsenize bütün dünyada Fransız kültür emperyalizmine yapılan boykot sonrası Fransızca isimlerin değiştirilmesinin yapacağı etkiyi. Sanırım bu Fransızlar üzerinde adeta atom bombası etkisi yapacaktır.

Yakın bir geçmişte Ayasofya’yı asli hüviyetine kavuşturan sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan isteğim/iz Pierre Loti Tepesi’nin isminin de değiştirilmesidir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz ki Ayasofya başta olmak üzere Kariye ve benzeri birçok yapıyı gerçek kimliğine kavuşturmuş birisisiniz. Böylesine büyük işleri yapabilen birisi için Pierre Loti ismini değiştirmek çok da zor olmasa gerek.

Lütfen sizden rica ediyorum/z, eğer Fransızların canını gerçekten yakmak istiyorsanız Pierre Loti Tepesi’nin ismini değiştirin ve oraya kendi kültürümüze ait bir isim verin.

İnanıyorum ki bu değişiklik necip milletimizin gerçek hüviyetine ve şahsiyetine dönmesine ziyadesiyle olanak sağlayacaktır.