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Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

ATV ekrana gelen Kardeşlerim dizisinde sahneler seyirciyi kızdırdı. Sosyal medyadan isyan eden kullanıcılar olay oldu.

Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi 20 Şubat'ta yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Genç isimlerin kadroda ağırlıkta olduğu dizi kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

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Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

Cumartesi günü reytinglerde rakiplerine fark atarak zirveye yerleşen dizi  ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. 

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Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

Yeni sezon hazırlıkları tamamlayan Kardeşlerim ile ilgili dizinin hayranları ilginç bir konuyu gündeme taşıdı. 

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Külotlu çorap krizi çıktı seyirci ATV Kardeşlerim'e isyan etti: Midemi bulandırıyor

Dizinin okul sahnelerinde Asiye ve Aybike’nin giydiği külotlu çoraplar ortalığı karıştırdı.

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