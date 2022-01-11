'Külotla sahneye çıkıyorlar' diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Google'ı sildir, B12 kullan
İzzet Yıldızhan, dekolteli sahne kostümleri giyen şarkıcıları topa tutarak "Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın" dedi. Hande Yener de ünlü şarkıcıya 'Google geçmişi sildir, B12 kullan' dedi.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son dönemde magazinde de sıklıkla gündeme gelen 'cesur dekolteli sahne kostümleri'yle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yıldızhan, sahne kostümleriyle konuşulan şarkıcıları topa tuttu. Yıldızhan, "Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Çocuklarımız sizi izliyor. Biraz kendinize saygı duyurun" dedi. Son dönemde mayolu sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hande Yener, İzzet Yıldızhan'a geçmişte adının karıştığı skandalları işaret ederek, kişisel Instagram hesabından çarpıcı bir gönderme yaptı.
İzzet Yıldızhan'ın 'külot' çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü!
Magazin programlarında 'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' açıklamalarıyla sosyal medyada günlerce tartışılan İzzet Yıldızhan magazine bomba gibi düşen bir açıklamaya daha imza attı. Hande Yener ve Gülşen'in sahnede giydikleri kostümler konuşulmaya devam ediyor. Birçok kesimden olumlu-olumsuz tepki alan kıyafetler bu kez türkücü İzzet Yıldızhan'a soruldu. Son dönemdeki cesur sahne kostümlerini onaylamadığını ve kötü örnek olduğunu savunan İzzet Yıldızhan'ı sosyal medyada destekleyen de oldu eleştiren de...
Hande Yener'den 'dalga geçer' gibi cevap
Yıldızhan'ın, "Külotla, mayoyla sahneye çıkmayın bir zahmet" çıkışına Hande Yener'den alaycı bir cevap geldi.
'Sahnede kumaş bizi boğuyor' diyen Hande Yener'den İzzet Yıldızhan'a olay gönderme
Sahne kıyafetleri ile 90'lı yıllardan bu yana en çok konuşulan şarkıcıların başında gelen, daha önceki açıklamalarında 'Sahnede kumaş bizi boğuyor' diyerek her sahnesinde bir öncekinden daha cesur kıyafetler tercih edeceğini söyleyen Yener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla isim vermeden İzzet Yıldızhan'ı adeta topa tuttu.