Külliye'deki '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' töreninden renkli kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde bir konuşma yaptı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşma yaptı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.
Erdoğan konuşmasında; ''Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum. Milletimizin, bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törene katılan davetliler ile tokalaştı.
Külliye'deki kabul törenine çok sayıda isim katıldı. İşte 29 Ekim kabul törenine damga vuran kareler...