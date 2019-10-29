Külliye'deki '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' töreninden renkli kareler

Erdoğan konuşmasında; ''Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum. Milletimizin, bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.