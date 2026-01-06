BIST 12.024
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir

Ankara kulislerinde dolaşan bir iddia siyasetin gündemini hareketlendirdi. Buna göre CHP'de aktif görevde bulunan 3-4 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

AK Parti’ye yeni milletvekili transferlerinin olacağına yönelik iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi.

tv100 canlı yayınına katılan gazeteci Sinan Burhan'ın kulis haberine göre, daha önce CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi’nden ayrılan İrfan Karatutlu’nun AK Parti’ye katılımı kesinleşti.

Burhan, ayrıca DEVA Partisi’nden AK Parti’ye ilk kez bir milletvekilinin geçiş yapmasının da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"ÇOK SES GETİRECEK İSİM"

Burhan, asıl sürprizin ise Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin olduğunu söyledi.

Daha önce Yeniyol Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Şahin’in, yarın AK Parti’ye katılacağı ve rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia edildi.

YENİ TRANSFERLER YOLDA

AK Parti’ye katılımların bununla sınırlı kalmayacağını dile getiren Burhan, önümüzdeki günlerde hem bağımsız milletvekillerinden hem de Meclis’te temsil edilen ancak kamuoyunun pek beklemediği partilerden yeni geçişlerin yaşanabileceğini kaydetti.

"CHP'DEN 3-4 VEKİL AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

Programda en çok konuşulan başlıklardan biri ise CHP’ye ilişkin kulis bilgisi oldu.

Sinan Burhan, “CHP’den 3 ya da 4 milletvekilinin AK Parti’ye geçme ihtimali var. Bu konuda ciddi duyumlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

