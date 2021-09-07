Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk ekibinden önemli isimler, AK Parti listelerinden milletvekili adayı yapılacak.

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Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeler, uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nın kulis haberine göre, SP’li kaynaklar, Erdoğan ile Asiltürk arasında gerçekleşen görüşmelerde, “AK Parti’nin de Milli Görüş içinden doğan bir parti olması sebebiyle iki partinin aslında yan yana gelmesi gerektiği yönünde görüş birliğinin sağlandığını” aktarıyor. Kaynaklar, şu tezi öne sürüyor:

“AK Parti, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi”

“AK Parti’nin olağan kurultayı öncesinde, Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’un İl Başkanlığı’nda önemli bir değişim yaşandı. SP’de uzun süre siyaset yapan Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Bilindiği gibi Kabaktepe, AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluş sürecinde, ‘gelenekçi kanat’ olarak adlandırılan SP içinde kalmayı tercih etmiş ve partide ilerleyen yıllarda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ile genel idare kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, etkin bir isimdi. AK Parti, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi. Çünkü Sayın Kabaktepe, partimiz için önemli ve saygı duyulan bir isimdir. Bu durum giderek, Asiltürk ile yani partililerimizin gönül verdiği Asiltürk gibi bir isimle görüşmelerle perçinlendi. 2023 seçimlerine doğru gidilen süreç de Asiltürk kanadında yer alan, yine partimiz için önemli görevler üstlenmiş bazı kişilerin ‘AK Parti listelerinden adaylığına’ dek gidiyor.”

Karamollaoğlu ekibi, “Partide bölüme yaratır” diyor

Genel Başkan Karamollaoğlu ekibi de “söz konusu durumdan parti içinde bölünme yaşanacağı gerekçesiyle rahatsız.”