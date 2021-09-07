BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 483,48
HABER /  POLİTİKA

Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı

Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk ekibinden önemli isimler, AK Parti listelerinden milletvekili adayı yapılacak.

Abone ol

Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeler, uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nın kulis haberine göre, SP’li kaynaklar, Erdoğan ile Asiltürk arasında gerçekleşen görüşmelerde, “AK Parti’nin de Milli Görüş içinden doğan bir parti olması sebebiyle iki partinin aslında yan yana gelmesi gerektiği yönünde görüş birliğinin sağlandığını” aktarıyor. Kaynaklar, şu tezi öne sürüyor:

“AK Parti, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi”
“AK Parti’nin olağan kurultayı öncesinde, Türkiye’nin metropol kenti İstanbul’un İl Başkanlığı’nda önemli bir değişim yaşandı. SP’de uzun süre siyaset yapan Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. Bilindiği gibi Kabaktepe, AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluş sürecinde, ‘gelenekçi kanat’ olarak adlandırılan SP içinde kalmayı tercih etmiş ve partide ilerleyen yıllarda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ile genel idare kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş, etkin bir isimdi. AK Parti, SP’ye yönelik işaret fişeğini İstanbul İl Başkanlığı’nda ateşledi. Çünkü Sayın Kabaktepe, partimiz için önemli ve saygı duyulan bir isimdir. Bu durum giderek, Asiltürk ile yani partililerimizin gönül verdiği Asiltürk gibi bir isimle görüşmelerle perçinlendi. 2023 seçimlerine doğru gidilen süreç de Asiltürk kanadında yer alan, yine partimiz için önemli görevler üstlenmiş bazı kişilerin ‘AK Parti listelerinden adaylığına’ dek gidiyor.”

Karamollaoğlu ekibi, “Partide bölüme yaratır” diyor

Genel Başkan Karamollaoğlu ekibi de “söz konusu durumdan parti içinde bölünme yaşanacağı gerekçesiyle rahatsız.”

İlgili Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'ün liderlik sözlerine imalı yanıt Saadet Partisi'nde kılıçlar çekildi Oğuzhan Asiltürk'ten Temel Karamollaoğlu'na muhtıra
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İnegöl'de işyeri sahibi masaları düzenlerken bu çantayı buldu sonra bakın ne oldu!
Foto Galeri İnegöl'de işyeri sahibi masaları düzenlerken bu çantayı buldu sonra bakın ne oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şili'de Sinovac aşısının uygulanma yaşı 6'ya düşürüldü
Şili'de Sinovac aşısının uygulanma yaşı 6'ya düşürüldü
Kira davalarında büyük artış! Ev sahipleri mahkemeye koştu
Kira davalarında büyük artış! Ev sahipleri mahkemeye koştu
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
Japonya'da Moderna'nın durdurulan serisinden olan kişi hayatını kaybetti!
Japonya'da Moderna'nın durdurulan serisinden olan kişi hayatını kaybetti!
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu
NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu
NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu
Kabil Havalimanını SADAT mı işletecek? Mevlüt Çavuşoğlu SADAT'ı mı işaret etti?
Kabil Havalimanını SADAT mı işletecek? Mevlüt Çavuşoğlu SADAT'ı mı işaret etti?
40 şehirde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı Semih Terzi'nin oğlu da var
40 şehirde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı Semih Terzi'nin oğlu da var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı
İzmir'de 18 yaşından küçüklere seyahat için bilet satışı yasaklandı
İzmir'de 18 yaşından küçüklere seyahat için bilet satışı yasaklandı