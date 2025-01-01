Kulislerde konuşulan son rakamlar sızdı! İşte beklenen yeni maaşlar

Yani geçtiğimiz 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 14,5 zammı zaten cebine koymuştu. Merkez Bankası'nın 2024 aralık ayı piyasa katılımcı anketine göre aralık ayı enflasyon tahmini yüzde 1,72 olarak açıklandı. Eğer tahminler tutarsa 6 aylık enflasyon yüzde 16,54 civarında olacak. Beklentinin biraz daha yukarı çıkma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerini % 16 ila 18'lik zam bekliyor.