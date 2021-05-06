Kulaktan çıkanlara kimse inanamadı! Düzce'de doktor 17 yılda biriktirdi: Gerçekten büyüktü
DÜZCE'de Uzman Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, kulaktan çıkardığı canlı ve cansız cisimleri paylaştı, görenler şaşırdı.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, 17 yıllık meslek hayatı boyunca kulağa kaçan birçok yabancı cismi çıkardığını belirterek, çıkardığı böcek ve cisimleri biriktirdi.
Şaşoğlu, aynı zamanda kulak içerisindeki kelebek, sinek, oyun hamuru, kulak içinde adeta bir kum ocağı gibi görünen deniz kumu ve karıncayı görüntüledi.
"Canlı ve cansız olarak ikiye ayırmak lazım"
Kulağa yabancı cisim kaçmasının kulakta ciddi hasarlara neden olacağını söyleyen Şaşoğlu, “Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım. Canlı ve cansız olarak. Kulağa kaçan cisimler bilinçsiz kaçmışsa bu genelde kazayla olan ya da canlı hayvanlar." dedi.
"Kulak zarına doğru gitmiş ise..."
Şaşoğlu, "Diğer bir durum ise insanlar kulaklarını karıştırırken kaçabiliyor. Bunlar dış kulak yolunu aşıp, kulak zarına doğru gitmiş ise kulak zarında delik, orta kulakta yüz sinirlerine hasar, işitme kaybı ve şiddetli baş dönmelerine neden olabilir.” dedi.