Kulaktan çıkanlara kimse inanamadı! Düzce'de doktor 17 yılda biriktirdi: Gerçekten büyüktü

"Canlı ve cansız olarak ikiye ayırmak lazım"

Kulağa yabancı cisim kaçmasının kulakta ciddi hasarlara neden olacağını söyleyen Şaşoğlu, “Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım. Canlı ve cansız olarak. Kulağa kaçan cisimler bilinçsiz kaçmışsa bu genelde kazayla olan ya da canlı hayvanlar." dedi.