Kulak ısırmalı aşk gösterisi kısa sürdü! Onur Bay Dilara Dilara Aksüyek'ten kötü haber geldi
Aralarındaki 8 yaş farkıyla çok konuşulan Onur Bay ve Dilara Aksüyek çiftinden kötü haber geldi.
Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile Arıza'nın Füsun'u Dilara Aksüyek'in aşkları Cihangir'de bir mekanda objektiflere takılmıştı. Dilara Aksüyek, meslektaşı Onur Bay’ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. Tüm bakışları üzerinde toplayan ikilinin aşkı böylece belgelenmişti.
Yaş farkını sorun etmediklerini dile getiren Bay ve Aksüyek çifti, dört aylık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırma kararı almıştı.
Ayrılıkları kısa süren Bay ve Aksüyek çifti geçtiğimiz haftalarda samimi hallerde objektiflere yakalanarak barıştıkları mesajını vermişti.
Kısa ayrılık sürecinin ardından ilişkilerine ikinci şansı veren Dilara Aksüyek ve kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay'dan bir kez daha üzücü haber geldi.