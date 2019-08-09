Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı

Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti. Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.