Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı

Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı

Antalya'da ağaç budarken kulağında bir ağrı başladı. Ne olduğunu anlamayınca doktora giden Ahmet Gök'ün kulağında canlı kelebek olduğu anlaşıldı.

Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı. Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

17
Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü. Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti. Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

27
Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Kulak zarına ilerlediği ve sıkışıp, kaldığı belirlenen kelebek, hastane bahçesinde doğaya salındı.

37
Kulağı ağrımaya başlayınca doktora gitti! Kulağından çıkan canlı herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip, sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak, çıkarıldı" dedi.

47