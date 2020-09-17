Kula Göleti'nde binlerce balık telef oldu Manisa'da içleri acıtan görüntüler

Kula ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki Kula Göleti'nde, binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Göletteki balık ölümleri ve çevreye yayılan kötü koku sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar durumu Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, telef olan balık sayısının giderek arttığı gölette inceleme başlattı. Balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığı tespit eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı.