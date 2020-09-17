Kula Göleti'nde binlerce balık telef oldu Manisa'da içleri acıtan görüntüler
MANİSA'da gölette binlerce balık öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine, yetkililer göletten numune aldı. Balık ölümlerine, suyun çekilmesiyle azalan oksijen miktarının neden olabileceği belirtildi.
Kula ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki Kula Göleti'nde, binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Göletteki balık ölümleri ve çevreye yayılan kötü koku sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar durumu Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, telef olan balık sayısının giderek arttığı gölette inceleme başlattı. Balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığı tespit eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı.
Oksijen kaybının neden olduğu düşünülüyor
Alınan örnekler, balık ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine neden olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi.
Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gölet çevresinde ve telef olan balıklar üzerinde yapılan çalışmaya katılan Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, inceleme sonuçlarının çıkacağı süre zarfında vatandaşların ilçe göletinden balık avlamamalarını istedi.
Ulu, "Kula Göleti'nde vatandaşlarımız için yapılan, mesire alanları, ışıklandırmalar, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından tamamlanmak üzereydi. Ama son günlerde göletteki suyun çekilmesi ile balık ölümlerinin başladığını gördük." dedi.