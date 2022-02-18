Küfür edip demediğini bırakmadı! Demet Tarkan Geççek'i beğenmedi kıskançlık detayı şok etti: VJ Bülent bombaladı
Tarkan Geççek ile müzik dünyasına yıllar sonra bomba gibi dönüş yaparken Demet Akalın'ın şarkıyı beğenmemesi ve VJ Bülent'in yanıtı olay oldu. Akalın'ın Tarkan kıskançlığı ise olay oldu.
Tarkan'ın Perşembe akşamı YouTube üzerinden yayımladığı "Geççek" isimli şarkısına ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlenerek Youtube'da trendlerde 1 numara yerleşti. Geççek ayrıca Spotify'da da zirveye yerleşti.
Önce #geççek ardından da #gitçek etiketleriyle Twitter'da gündem olan şarkı Tarkan hayranlarından tam not alsa da bazı siyasiler ve gazeteciler 'Geççek'e tepki gösterdi.
Şarkıcı Demet Akalın, Twitter’da yaptığı yorumlarla Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’i beğenmediğini ortaya koydu.
Geççek’le ilgili paylaşımlarda bulunan Akalın, “Biri üstümüze İnci Tanemi atsın, Oh oh zil takıp ne ya” yorumlarında bulundu.