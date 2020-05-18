Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağdı! Kanaldan özür mesajı

"Lokasyon hatası yapılmıştır"

Yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. A Haber her zaman mazlum coğrafyadaki halklarımızın yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan televizyon kanalıdır. Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır.