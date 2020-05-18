Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağdı! Kanaldan özür mesajı
A Haber yapılan canlı bağlantı sırasında Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak gösterilmesine tepki yağarken A Haber, "lokasyon hatası yapılmıştır" mesajı yayınladı.
A Haber sunucusu Zeynep Bayramoğlu ve Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Poyraz'ın yaptığı canlı bağlantıda, İsrail'in başkentinin Kudüs olarak gösterilmesine sert tepki gösterildi. Twitter'da "Kudüs kırmızı çizgimizdir" hashtagiyle ilk 5'e giren konuya ilişkin kanaldan özür açıklaması geldi.
"Lokasyon hatası yapılmıştır"
Yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. A Haber her zaman mazlum coğrafyadaki halklarımızın yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan televizyon kanalıdır. Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz. Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır.
Sosyal medyada ise olaya sert tepki verildi: