Küçükçekmece'de işyedine bir hafta arayla ikinci saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerine, bir hafta arayla ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi.

İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde kebapçı olarak işletilen iş yerinin önüne gelen motosikletli bir kişi, işletmeye 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede kebapçının camlarına kurşun isabet ettiğini belirledi.


Kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırı esnasında içeride müşterilerin olduğu öğrenildi.

Aynı iş yerinin geçen hafta da kurşunlandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

