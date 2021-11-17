BIST 1.686
DOLAR 10,43
EURO 11,79
ALTIN 621,31
MAGAZİN

Küçükçekmecede bir okulda Sefo 'Bilmem mi' şarkısı tenefüse çıkan çocukları coşturdu

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir okulda çocukların tenefüs saatinde çalan Sefo 'Bilmem mi' parçası çocukları adeta coşturdu. ŞArkıyı hep bir ağızdan eksiksiz şekilde haykırarak söyleyen çocukların havadan çekilmiş videosu sosyal medyada viral oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir okulun tenefüs saatinde okul yönetimi tarafından çalılanan, son günlerin trend şarkısı 'Bilmem mi' minikleri adeta coşturdu. Tenefüse çıkan çocukların haykırırcasına hep bir ağızdan söylediği şarkı sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan şarkıyı söyledi

Tenefüs saatinde okul bahöçesinde bulunan yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın' dedi. Sefo'nun da o anları Twitter'da paylaşması ile görüntüler viral oldu.



Rapçi Sefo o okulda konser vermek istiyor

Rapçi Sefo viral olan görüntülerin ardından bir tweet daha atarak o okulda konser vermek istediğini dile getirdi.



Sosyal medyada viral olan videonun altına binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlardan öne çıkan bazıları:

-Sefo’nun yerinde olsam izler izler sevinçten ağlardım 

-Müdürü tebrik ediyorum. Çocuklarin dilinden ruhundan ne guzeldi anlamis 

-Sefonun yerinde olsam konsere giderim bahçesine okulun

-Çok tatlılar okul idaresinede tebrikler 5 dakika mutluluk o çocuklar için çok şeye bedel

-Harikaaaaa çocuklara cok güzel enerji yüklemesi olmus bayıldımmm

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Destan 1. bölüm fragmanı
Destan 1. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 52. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 52. bölüm fragmanı
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya velayet göndermesi! Melisa'yı Miami'ye almak istiyor
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya velayet göndermesi! Melisa'yı Miami'ye almak istiyor
Normal doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma yöntemi buldular Bilim literatürüne girdi
Normal doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma yöntemi buldular Bilim literatürüne girdi
Kemal bey kimlerle helalleşecek?
Kemal bey kimlerle helalleşecek?
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti
İstanbul'da taksici dehşeti kamerada! Fazla para istedi, demir sopa ile tehdit etti
AK Partili Mehmet Özhaseki LGBT açıklamasıyla ezber bozdu
AK Partili Mehmet Özhaseki LGBT açıklamasıyla ezber bozdu
Ersan Şen ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! Kübra Par susturamadı
Ersan Şen ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi! Kübra Par susturamadı
TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Fahriye Evcen'in şarkısı büyüledi
TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde Fahriye Evcen'in şarkısı büyüledi
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aleyna Çalışkan ile aşkına 'alay edercesine' yorum