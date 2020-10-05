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Küçükçekmece'de bina yangını! Ekipler müdahale ediyor

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Millet Caddesi'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan dolayı bina içerisinde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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