Küçükçekmece'de annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran balta ve satır detayı

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda Sayın’ın olaydan birkaç gün önce satır ve balta aldığını tespit etti. Satır ve baltayı annesinin başını gövdesinden ayırmak için kullandığı tespit edilen Sayın’ın cinayeti daha önceden planlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.