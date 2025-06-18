BIST 9.196
DOLAR 39,54
EURO 45,55
ALTIN 4.291,34
HABER /  GÜNCEL

Küçük kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Korkunç iddialar...

İstanbul Eyüpsultan’da, bir baba küçük kızına şiddet uygularken görüntülenmesi sonrası gözaltına alındı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darp edilen çocuk ve kardeşlerini koruma altına aldı.

Abone ol

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir babanın küçük kızını darbettiği anlara ait görüntüler infial yarattı. Ayrıca babanın uyuşturucu kullandığı da iddia edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin de olduğu iddia edilirken görüntülerin ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Eyüpsultan'da, öz kızına uyguladığı şiddet görüntüleriyle gündeme gelen baba gözaltına alındı.

8 ÇOCUK DA KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakanlık açıklamasında, "Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" bilgisine yer verildi.

ÇOCUKLARDA DARP İZLERİ VAR

İddialara göre Eyüpsultan’da bir apartmanda yaşayan Turgay T.'nin çocuklarının yüzlerinde, boğazlarında ve kollarında çeşitli darp izleri tespit edildi. Şüphelerin artması üzerine apartman güvenlik kameraları incelendi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Görüntülerde Turgay T.'nin küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı ve madde etkisinde olduğu anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında şahsın zaman zaman ayakta durmakta zorlandığı, apartman sakinlerinin kapılarını rastgele çalarak rahatsızlık verdiği görüldü. Aynı zamanda evine çok sayıda farklı kişinin geldiği, para alışverişi yapıldığı ve şahısların ellerinden uyuşturucu madde veya hap aldığı anlar da kayıt altına alındı.

“ÇOCUKLA KUYUMCU SOYGUNU YAPTI”

Turgay T. hakkında bir diğer çarpıcı iddia ise 9 ay önce yaşanan bir kuyumcu soygununa dair. Görüntülerde şahsın, yanında iki küçük çocukla birlikte olaya karıştığı öne sürüldü. Bu durum, çocukların güvenliği açısından endişeleri daha da artırdı.

ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Toplanan deliller ışığında Turgay T.’nin hem kendi çocukları hem de çevresi için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle darp, uyuşturucu kullanımı ve çocukların suç eylemlerine dahil edilmesinin, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt: İran’dan radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
Kuveyt: İran’dan radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
CHP’li Belediyelerden yargı mensuplarına araç tahsisi
CHP’li Belediyelerden yargı mensuplarına araç tahsisi
Muslera ayrıldıktan sonra o eleştiriye cevap verdi
Muslera ayrıldıktan sonra o eleştiriye cevap verdi
Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz
Trump’tan İran’a nükleer uyarısı: Gerekirse müdahale ederiz
İsrail hava savunma sistemleri yakın zamanda iflas edecek
İsrail hava savunma sistemleri yakın zamanda iflas edecek
Erzincan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret
Filenin Sultanları’ndan net galibiyet
Filenin Sultanları’ndan net galibiyet
Fuzul ile Değişen Hayatlar reklam filmi yayında
Fuzul ile Değişen Hayatlar reklam filmi yayında
ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Mavi Vatan, IOC-UNESCO tarafından tescillendi
Mavi Vatan, IOC-UNESCO tarafından tescillendi
NYT: Trump'ın İran'a yönelik tutumu İsrail'in baskısıyla değişti
NYT: Trump'ın İran'a yönelik tutumu İsrail'in baskısıyla değişti