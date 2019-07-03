Küçük İskender'in ölümü sonrası ünlü isimler yasa boğuldu! İşte paylaştıkları mesajlar

"Çok sevdiğim bir şairin ölümüyle ilk defa yüzleşiyorum. Onu hiç tanımadım fakat, "Papağana Silah Çekme" ile onun içini ilk okuduğumda 14 yaşımdaydım. Beni o kalbim kuş kadar yıllarımda şiire düşüren ilk kitaptı. Cesareti olacak iş değildi sanki ve asla onun gibi yazması mümkün olmayacaktı fakat hep kayboluyordum onun muhteşem dünyasında. Şimdi gitmiş İskender... Hastaydı epeydir ve ben ziyaret etmeyi çok istemişti. Çok üzgünüm. İyi yolculuklar İskender."