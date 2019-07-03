Küçük İskender'in ölümü sonrası ünlü isimler yasa boğuldu! İşte paylaştıkları mesajlar
Kanser ile mücadele eden ünlü şair Küçük İskender yaşama veda etti. Küçük İskender'in ölümü başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu. İşte ünlülerin İskender'in arkasından paylaştıkları mesajlar...
Asıl adı Derman İskender Över olan Küçük İskender'e geçtiğimiz sene Haziran ayında kanser teşhisi konuldu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde kansere verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.
Haberi alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını acıyı paylaştı. İşte ünlü isimlerin Küçük İskender paylaşımları...
"Çok sevdiğim bir şairin ölümüyle ilk defa yüzleşiyorum. Onu hiç tanımadım fakat, "Papağana Silah Çekme" ile onun içini ilk okuduğumda 14 yaşımdaydım. Beni o kalbim kuş kadar yıllarımda şiire düşüren ilk kitaptı. Cesareti olacak iş değildi sanki ve asla onun gibi yazması mümkün olmayacaktı fakat hep kayboluyordum onun muhteşem dünyasında. Şimdi gitmiş İskender... Hastaydı epeydir ve ben ziyaret etmeyi çok istemişti. Çok üzgünüm. İyi yolculuklar İskender."