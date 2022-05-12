Küçük İbo'nun son halini gören tanıyamıyor! Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu itiraf etti: Şimdi bakın ne yapıyor
Bir zamanların çocuk yıldızı Küçük İbo yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Son haliyle Küçük İbo'yu görenler şaştı kaldı.
Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşarkızı'nın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı.
Küçük İbo yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.
"Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti" diyen Küçük İbo "Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim" dedi.