Küçük Gelin'in Zehra'sı Çağla Şimşek son haliyle büyüledi

Küçük Gelin dizisiyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Oyunculuğa 2007 yılında Elveda Derken dizisiyle başlayan Şimşek, başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tozlukaya dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu son olarak Elkızı dizisinde Seher karakterine hayat verdi.