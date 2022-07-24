Küçük Gelin'in Zehra'sı Çağla Şimşek son haliyle büyüledi
Küçük Gelin dizisinde canlandırdığı karakterle adını tüm Türkiye'ye duyuran daha birçok projelerde rol alan Çağla Şimşek Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu son olarak Elkızı dizisinde Seher karakterine hayat verdi. Son olarak ekranların fenomen dizisi Kardeşlerim'de rol alan Şimşek'in son hali hayranlarını büyüledi. Güzelliği ile mest eden Çağla Şimşek'in işte son hali...
Küçük Gelin dizisiyle adını milyonlara duyuran Çağla Şimşek oyunculuk kariyerine "Elveda" dizisiyle başlamıştı. Tozlukaya dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu son olarak Elkızı dizisinde Seher karakterine hayat verdi. Son olarak Kardeşlerim dizisinde oynayan Çağla Şimşek'in son hali hayranlarını mest etti. İşte güzel oyuncunun son hali...
Küçük Gelin dizisiyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Oyunculuğa 2007 yılında Elveda Derken dizisiyle başlayan Şimşek, başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı Tozlukaya dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor ve Kardeşlerim dizisinde rol alan genç oyuncu son olarak Elkızı dizisinde Seher karakterine hayat verdi.
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şimşek yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi. İşte, Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in son hali...
Çağla Şimşek, bir dönemin popüler dizisi Küçük Gelin'de canlandırdığı Zehra rolüyle hafızalara kazındı.