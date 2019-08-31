Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı

Sivas’ta 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürürken verdiği mücadele dikkat çekti.

Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre yangın Gökçebostan Mahallesi 13. sokakta boş bir arazide meydana geldi.Boş arazide bulunan otluk alan henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

17
Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı - Sayfa 2

Evlere de sıçrama ihtimali olan yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. 

27
Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı - Sayfa 3

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken o esnada 11 yaşındaki çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti.

37
Küçük çocuğun arkadaşının evi yanmasın diye verdiği mücadele duygulandırdı - Sayfa 4

Eline aldığı parçalarla yangını söndürmeye çalışan çocuk takdir topladı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 

47