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Küçük çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanan MHP Diyarbakır il Başkanı ile ilgili şok iddialar

Küçük çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanan MHP Diyarbakır il Başkanı ile ilgili şok iddialar

MHP Genel Merkezi 'görevden alıp' diyarbakır Teşkilatı'nı toptan kapattığı gün MHP Diyarbakır İL Başkanı Cihan Kayaalp, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. O çocuğun ailesinin yaşadığı ev polis koruması verilirken, Kayaalp'le ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gündeme oturdu. MHP'nin soruşturmayı önceden haber alıp, Kayaalp'i tutuklanmadan saatler önce görevden alması dikkat çekerken, Cihan Kayaalp’in siciliyle ilgili dikkat çeken iddialar ortalığa saçıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Perşembe günü öğle saatlerinde Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve yönetiminin görevden alındığını ve MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın kapatıldığını duyurdu. Akşam saatlerinde ise Kayaalp 'küçük çocuğa zincirleme cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O çocuk Kayaalp'in ofisinde çaycıymış!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alırken, ortaya mide bulandırıcı iddialar ortaya atıldı. Kayaalp'in ofisindeki çay ocağında çalışan küçük çocuğa sistematik olarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Kayaalp, Diyarbakır T Tipi Cezaevi Kampusü'ne götürülürken, emniyet şikâyetçi olan ailenin ikamet adresinde, güvenlik amacıyla polis görevlendirdi.

Cihan Kayaalp, MHP il Başkanlığı görevinden alındıktan saatler sonra 'çocuğa zincirleme cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

2008 yılında işsiz ve çiftçileri dolandırmaktan tutuklanmış
KRT Editörü Cem Özkeskin’in paylaşımlarına göre MHP'nin tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp 2008'de Temiz Toplum Derneği İl Başkanıydı. O dönemde de işsizlere iş, çiftçilere gelir desteği, tutuklu ve hükümlülerin davalarını Yargıtay'da bozarak cezalarını düşürecekleri vaadiyle insanları dolandırmaktan tutuklanmıştı.

Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi
MHP'nin eski Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, dönemin Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi üyeleri Abdurrahman Yona, Mehmet Hanifi Demirtaş, Ahmet Dilmen ve Mustafa Taş 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi, Ergenekon soruşturmaları döneminde gündeme gelmiş, Genel Başkanı emekli albay Fikri Karadağ'ın silah ve Kur'an üzerine ettirdiği yemin uzun süre gündemde kalmıştı. 

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