Küçük Beykan yaşam mücadelesi veriyor: Bir tüp kan, bir can demek

3 yaşındaki Beykan Kayra Boynukara’ya Miyelodisplastik Sendrom (MDS) teşhisi konuldu ve hayatta kalabilmesi için acil kök hücre nakline ihtiyaç duyuluyor. Aile, Türkiye genelindeki duyarlı vatandaşlara çağrı yaparak 35 yaş altı sağlıklı bireyleri Türk Kızılayı merkezlerinde kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyor.

3 yaşındaki Beykan Kayra Boynukara hayatta kalabilmek için acil ilik nakli bekliyor. Henüz 3 yaşında olan Beykan Kayra Boynukara, Miyelodisplastik Sendrom (MDS) teşhisiyle yaşam savaşı veriyor. Minik Beykan’ın yaşama tutunabilmesi için zamanla yarışılıyor. Tek umudu ise uygun donörden yapılacak kök hücre (ilik) nakli.

Ailesinden yürekten çağrı: “Bir tüp kan, bir can kurtarabilir”

Beykan’ın ailesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak kök hücre bağışına davet ediyor. “Her bağış bir umut, her umut bir can demek” diyen aile, 35 yaş altı sağlıklı bireylerin Türk Kızılayı merkezlerine giderek kök hücre bağışında bulunabileceklerini hatırlatıyor.

Kampanyanın amacı, Beykan ve onun gibi nakil bekleyen binlerce çocuğa umut olmak.

Kızılay merkezlerinden kolayca bağış yapılabiliyor

Uzmanlar, kök hücre bağışının son derece basit bir işlem olduğunu belirtiyor. Bağışçılardan yalnızca bir tüp kan alınıyor ve bu örnek, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla uygun hastalarla eşleştiriliyor.

Kök hücre bağışı; kanser, kemik iliği yetmezliği, lösemi ve MDS gibi hastalıklarda hastalara yeniden yaşam şansı tanıyor.

“Beykan için umut ol” çağrısı

Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Oğlumuz Beykan 3 yaşında ve henüz hayatın başında. Yaşaması için bir donöre, bir kahramana ihtiyacı var. Türk Kızılayı’na gidip ‘Beykan Kayra Boynukara adına kök hücre bağışı yapmak istiyorum’ demeniz yeterli. Her bir bağış, bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olabilir.”

Bağış ve bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0546 153 00 02 numaralı telefon üzerinden aileyle iletişime geçebiliyor.