'Küçük Ağa' Emir Berke Zincidi iflas etti! İşler iyi gitmedi bankalara fena borçlandı

Özellikle Küçük Ağa dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve ardından da bir çok dizide rol alan küçük oyuncu Emir Berke Zincidi ve ailesi zor günler geçiriyor. Zincidi’nin babası ile amcasına ait Zincidi Sinema şirketi için iflas davası açıldı.