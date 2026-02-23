Kübra Güran Yiğitbaşı: Susturulan Kürsüden Devletin Kürsüsüne

Hayat bazen insanı en çok susturulduğu yerden yükseltir.

Bir üniversite salonunda mikrofonu kapatılan, söz hakkı elinden alınan, kürsüden indirilen bir isim…

Bugün aynı ülkenin İçişleri Bakan Yardımcısı olarak milletine hitap edecek.

20 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete kararıyla Kübra Güran Yiğitbaşı artık İçişleri Bakan Yardımcısı.

Bu yalnızca bir atama değildir.

Bu, sembolik bir kırılmadır.

1979 Ankara doğumlu. Çocukluğu kaymakam bir babanın görevleri nedeniyle Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçmiş. Devleti kitaplardan değil, bizzat taşradan tanımış bir isim. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nden mezun. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon-Sinema bölümü… Ardından psikoloji yüksek lisansı. “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine akademik çalışma. Sonra Marmara Üniversitesi’nde doktora: “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı.”

Yani kürsüden indirilen o genç akademisyen, iletişimin sosyolojisini ve siyasetin dilini bilimsel olarak çalışmış bir isimdi.

Akademide araştırma görevliliği, doktor öğretim üyeliği, doçentlik… Medya ve çocuk, iletişim etiği, araştırmacı gazetecilik dersleri… 15 Temmuz temalı “Kalplerin Direnişi” belgeseli… TRT’de yayınlanan “Dijital Çağda E-beveynlik” programı… Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliği… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı… Kadın kooperatifleri, şiddetle mücadele, aile eğitim programları…

Ve ardından Afyonkarahisar Valiliği.

Türkiye’nin ilk başörtülü kadın valisi olarak tarihe geçti.

Şimdi İçişleri Bakan Yardımcısı.

Burada asıl mesele şahsi kariyer değildir.

Mesele şudur:

Bir dönem üniversite kürsüsünde susturulmaya çalışılan bir kadın, bugün devlet adına konuşacak.

Bu ülke çok badireler atlattı. Başörtülü kadınların kamusal alanda görünürlüğü bir dönem ideolojik tartışmaların merkezindeydi. Akademide, bürokraside, medyada görünmez kılınan bir sosyoloji vardı. Şimdi o sosyoloji devlet yönetiminde söz sahibi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen bu atama, yalnızca idari bir tasarruf değil; aynı zamanda bir zihniyet değişiminin devamıdır.

Devlet artık farklı hayat hikâyelerini dışlamıyor.

Devlet artık susturulanları dinliyor.

Kübra Güran Yiğitbaşı’nın hikâyesi; mağduriyet anlatısı değildir. Aksine, başarı, dirayet ve liyakat hikâyesidir. Akademik donanımı olan, sahayı bilen, aile politikaları üzerinde çalışmış, valilik yapmış bir isimden söz ediyoruz.

Bugün İçişleri Bakanlığı gibi güvenlik, kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetlerin merkezinde olan bir kurumda görev alacak.

Bu tabloyu görünce insan ister istemez şunu düşünüyor:

Türkiye’de bazı kapılar kapanırken aslında başka kapılar açılıyormuş.

Bir gün mikrofonu kapatılan o kürsü, bugün yerini devlet kürsüsüne bırakmışsa…

Bu memlekette umut hâlâ diri demektir.

Hayırlı olsun Sayın Bakan Yardımcısı. Gurur duyuyoruz. Hem de çok.