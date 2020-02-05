Kübra Cephe konuştu! Düğün organizatörü olan yöneticisi tecavüz etti

"Size cumartesi gecesi ünlü bir otelde çalıştığım esnada yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Şahıs alkollüydü ve ilk önce elle ve sözlü bir şekilde tacizine uğradım. Ona yüz vermedim ve ondan kaçtım beni defalarca yanına çekmeye çalıştı, ona istemediğimi belirttim."