Kubilay Aka'nın seks mesajları ifşa oldu Miray Daner bombası patladı!

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka son günlerde oyunculuğu ile değil magazin basınını mesgul eden çapkınlıkları ile gündemde. 25 yaşındaki genç bir kıza DM'den seks içerikli mesaj atan Kubilay Aka'nın başı derde girdi ve oyuncu yeni açıklamalar yaptı.