Kubilay Aka'nın seks mesajları ifşa oldu Miray Daner bombası patladı!
Oyuncu Kubilay Aka'nın son günlerde başı ifşa mesajları ile dertte. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner ile yeniden barışan Kubilay Aka, İzmirli genç bir kıza seks mesajları atmış, Miray Daner hakkında söyledikleri ise tam bir bomba!
Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka son günlerde oyunculuğu ile değil magazin basınını mesgul eden çapkınlıkları ile gündemde. 25 yaşındaki genç bir kıza DM'den seks içerikli mesaj atan Kubilay Aka'nın başı derde girdi ve oyuncu yeni açıklamalar yaptı.
Vatanım Sensin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çift, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ayrılıkları kısa süren Kubilay Aka ile Miray Daner, birbirlerine ikinci bir şans vermişlerdi.
Fakat günlerce konuşulacak bir bomba ortaya atıldı. Kubilay Aka'nın, sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla mesajları ifşa oldu! Ünlü oyuncu, İzmir'de yaşadığı ve 25 yaşında olduğu söylenen kadına cinsel içerikli mesajlar atmış, ardından da buluşmuşlardı.
Buluştuğu İzmirli kadının kendisine sevgilisi Miray Daner ile olan ilişkisini hatırlatması üzerine ünlü oyuncu bombaları ard arda sıralamış...