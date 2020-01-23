Kubilay Aka'nın aldattığı Miray Daner konuştu! Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu

Miray Daner ve Kubilay Aka'nın 2,5 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle bitti. Aka'nın ihanetine uğrayan Daner, hiçbir açıklama yapmasa da Aka, sürekli ihanet iddialarını yalanladı. Fakat geçtiğimiz hafta Kubilay Aka'nın Beyza Güneş adında bir kıza attığı cinsel içerikli mesajları ifşa oldu ve ihanet ortaya çıktı.