Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi
Oyuncu Kubilay Aka, Milano tatilinden paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Aka, tercih ettiği toynak tarzı ayakkabılarla magazin dünyasında gündem oldu. Cesur stil tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Milano tatilinden paylaştığı pozlarda tercih ettiği toynak tarzındaki ayakkabılar hemen dikkat çekti. Sosyal medyada herkes tarafından yorum yağmuruna tutulan o pozlar kısa süre içinde beğeni rekoru da kırdı.
Hem özel hayatı hem de tarzıyla dikkat çeken Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte Milano’ya gitti.
Ünlü çift, şehirden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken Aka’nın stili, kısa sürede dikkat çekti.
TOYNAK MODASI
Kahverengi tonlarda kombiniyle bir kafede objektiflere poz veren Aka’nın, özellikle toynak formundaki ayakkabıları magazin takipçilerinin radarına girdi.