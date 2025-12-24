BIST 11.349
DOLAR 42,85
EURO 50,69
ALTIN 6.182,25

Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi

Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi

Oyuncu Kubilay Aka, Milano tatilinden paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çekti. Aka, tercih ettiği toynak tarzı ayakkabılarla magazin dünyasında gündem oldu. Cesur stil tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi - Resim: 1

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Milano tatilinden paylaştığı pozlarda tercih ettiği toynak tarzındaki ayakkabılar hemen dikkat çekti. Sosyal medyada herkes tarafından yorum yağmuruna tutulan o pozlar kısa süre içinde beğeni rekoru da kırdı. 

17
Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi - Resim: 2

Hem özel hayatı hem de tarzıyla dikkat çeken Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte Milano’ya gitti.

27
Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi - Resim: 3

Ünlü çift, şehirden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken Aka’nın stili, kısa sürede dikkat çekti.

37
Kubilay Aka'dan toynak ayakkabı hamlesi! Milano sokaklarının altını üstüne getirdi - Resim: 4

TOYNAK MODASI

Kahverengi tonlarda kombiniyle bir kafede objektiflere poz veren Aka’nın, özellikle toynak formundaki ayakkabıları magazin takipçilerinin radarına girdi.

47