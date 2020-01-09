Kubilay Aka sessizliğini bozdu Miray Daner'le barışma iddiaları için bakın ne dedi
Miray Daner'in barışmak için şart koştuğu Kubilay Aka'nın da şartı yerine getirince ikilinin barıştığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Aka, iddialar hakkında ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin barıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Daner'in Aka ile barışmak için şart koştuğu söylentileri de olay oldu. Bu iddialar karşısında sessizliğini ilk bozan ise Çukur'un yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka oldu.
Miray Daner'in Aka ile barışma şartı olarak "Menajerini değiştireceksin" demesi konuşulurken Aka'nın da bu şartı kabul ettiği, ikilinin yeniden bir araya geldiği söylenmişti.
Dün akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülenen Kubilay Aka, barışma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
''Miray ile barışma durumum yok. Menajerim ile yollarımızı ayırıyoruz ama hiçbir zaman iş ile aşkı karıştırmadım. Miray ile düşman değiliz görsek selamlaşırız, konuşuruz.''