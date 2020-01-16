Kubilay Aka ifşa edildi cinsel içerikli mesajlar atıp Miray Daner'i aldatmış

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin ayrılık nedeninin ihanet olduğu iddia edilmiş, Aka, bu iddiaları sürekli yalanlamıştı. Son olarak ise Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Aka, Daner ile beraberken genç bir güzele mesajlar attı, genç güzel ise o mesajları 2. Sayfa'ya yollayarak ifşa ettti.