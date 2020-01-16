Kubilay Aka ifşa edildi cinsel içerikli mesajlar atıp Miray Daner'i aldatmış
Miray Daner'in ihanet nedeniyle ayrıldığı iddia edilen Kubilay Aka'nın genç bir güzele attığı cinsel içerikli mesajlar ifşa oldu. Aka, kendisini gülünç bir şekilde savundu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında 2,5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak bitiren Miray Daner ve Kubilay Aka ikilisinin ayrılık nedeninin ihanet olduğu iddia edilmiş, Aka, bu iddiaları sürekli yalanlamıştı. Son olarak ise Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Aka, Daner ile beraberken genç bir güzele mesajlar attı, genç güzel ise o mesajları 2. Sayfa'ya yollayarak ifşa ettti.
Son günlerde Miray Daner ile barıştığı konuşulan Kubilay Aka'nın ihanet mesajları gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.
Miray yanındayken de mesajlaştı: Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Aka, genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.
Vaadlerde bulundu: İddialara göre, kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaadleri yerine getirmemişti. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirdi bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2.Sayfa ekibine göndererek Aka'yı ifşa etti.
İşte 2. Sayfa'da Kubilay Aka'nın açıklamaları