Kubilay Aka 'hız seviyorum' demişti aynı gün lüks aracıyla kaza yaptı
Show TV kanalının sevilen dizisi Çukur'un Celasun'u kaza yaptı. Bir programda hız sevdiğini itiraf eden Kubilay Aka, kazayı da aynı gün yaptı.
Çukur dizisinin yıldızı Kubilay Aka, aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.
Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı.
Günaydın'dan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hala çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.
Aka, ''Kutsal Motor'' adlı YouTube kanalında Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtlamıştı. Aka, programda ''Çok hızlı araba kullanıyorum. Güvenlik önlemlerini alıyorum. Ölmem ama çok çarparım'' demişti.