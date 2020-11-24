Kubilay Aka 'hız seviyorum' demişti aynı gün lüks aracıyla kaza yaptı

Günaydın'dan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, genç oyuncu programda "Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hala çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım" dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.