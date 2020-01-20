Kubilay Aka cinsel içerikli mesajlar atmıştı! Beyza Güneş'ten +18'lik pozlar!
Kubilay Aka, Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin basının en çok konuştuğu isim oldu. Sevgilisi Miray Daner ile arası açılan Kubilay Aka'nın DM'den yazdığı Beyza Güneş'in yıldızı parladı.
2020 yılının ilk magazin bombasını genç oyuncu Kubilay Aka patlattı. İnstagram üzerinden Beyza Güneş adında bir kıza cinsel içerikli mesajlar atan, bel altı videolar gönderen Kubilay Aka, bir anda en çok konuşulan isim oldu.
Vatanım Sensin dizi setinde tanıştığı kendisi gibi oyuncu sevgilisi Miray Daner ile 2.5 aylık ayrılığın ardından yeniden barışan ve aşklarını gözlerden uzak yaşama kararı alan Kubilay Aka, yine bir aldatma skandalına imza attı.
DM'den gün boyu cinsel içerikli mesajları attığı genç kız ile gece 1'de buluşan ve onu evine götüren Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner hakkında şok ifadeler kullanmıştı. Beyza Güneş'in evde kadın eşyaları görmesi üzerine sık sık Miray Daner ile olan ilişkisini sormasıyla Kubilay Aka bombaları böyle patlatmıştı..
Ciddi bir şey yaşamıyoruz: "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı vermiş. Ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söylemişti