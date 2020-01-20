Kubilay Aka cinsel içerikli mesajlar atmıştı! Beyza Güneş'ten +18'lik pozlar!

Ciddi bir şey yaşamıyoruz: "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı vermiş. Ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söylemişti