Kubilay Aka bomba aşkıyla yakalandı sarışın güzel Ufak Tefek Cinayetler'in başrolü çıktı

Miray Daner ile ayrılmasının ardından barışmak için kendisini affettirmeye çalıştırdığı öne sürülen Kubilay Aka, ünlü oyuncu Bade İşçil ile görüntülendi. Eğer doğrulanırsa yılın aşk bombasını patlatacak olan bu ikili, milyonlarca sayıya ulaşan takipçilerini çok şaşırttı.