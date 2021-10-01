Kubilay Aka asla özür dilemem dedi sosyal medyada kazan kaynadı

Son olarak Cam Tavanlar dizisi ile ekrana gelen Kubilay Aka'nın kadrosunda olduğu AŞK 101 dizisi 2. sezonu ile Netflix'te başladı. Dizinin oyuncuları ise keyifli bir sohbet için bir araya geldi. Fakat Kubilay Aka'nın sözleri ile ortam gerildi, asla özür dilemem açıklaması olay oldu.