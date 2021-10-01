Kubilay Aka asla özür dilemem dedi sosyal medyada kazan kaynadı
AŞK 101 dizisi 2. sezonu ile Netfilix'te başladı. Dizinin oyuncu kadrosu bir araya geldi ve merak edilenleri cevapladı. En dikkat çeken isim ise Kubilay Aka oldu. Aka'nın özür dilemem, minnet etmem sözleri sosyal medyada tepki çekti.
Son olarak Cam Tavanlar dizisi ile ekrana gelen Kubilay Aka'nın kadrosunda olduğu AŞK 101 dizisi 2. sezonu ile Netflix'te başladı. Dizinin oyuncuları ise keyifli bir sohbet için bir araya geldi. Fakat Kubilay Aka'nın sözleri ile ortam gerildi, asla özür dilemem açıklaması olay oldu.
Başrol oyuncuları Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu’nun katıldığı dijital canlı yayına Kubilay Aka'nın sözleri damga vurdu.
Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101 yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 1998 yılında geçen hikayede bir grup gencin yetişkinliğe adım atarken yaşadıkları durumlar anlatılıyor.
Dizinin ikinci ve final sezonu, canlı yayında oyuncuların konuk olduğu bir hayran buluşmasıyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Geveze'nin yaptığı gecede konuklar, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.