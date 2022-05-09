BIST 2.452
DOLAR 15,02
EURO 15,86
ALTIN 896,60

Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Anadolu Ajansı
Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi.

Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığından geçen yıl emekli olan Murat Işık ile iki yıl önce sosyal medyadan tanışan Moratalla, Işık'ın davetlisi olarak 2 hafta önce Bilecik'e geldi.

110
Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezerken duygulanan Kübalı hemşire, rüyasının gerçekleştiğini söyledi.

210
Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Tarih öğretmenimden dinlemiştim, çok da etkilenmiştim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

310
Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Yajcara Texido Moratalla'yı evinde ağırlayan Murat Işık ise şöyle konuştu:

410