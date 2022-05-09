Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu
Amerika'nın Miami şehrinde hemşirelik yapan Kübalı Yajcara Texido Moratalla, tarih öğretmeninden dinlediği Osmanlı İmparatorluğu ve Ertuğrul Gazi'yi yakından tanımak için Bilecik'e geldi.
Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığından geçen yıl emekli olan Murat Işık ile iki yıl önce sosyal medyadan tanışan Moratalla, Işık'ın davetlisi olarak 2 hafta önce Bilecik'e geldi.
Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini gezerken duygulanan Kübalı hemşire, rüyasının gerçekleştiğini söyledi.
Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Tarih öğretmenimden dinlemiştim, çok da etkilenmiştim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu." ifadelerini kullandı.
Yajcara Texido Moratalla'yı evinde ağırlayan Murat Işık ise şöyle konuştu: