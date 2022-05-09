Kübalı hemşire, Ertuğrul Gazi için Miami'den Bilecik'e geldi sonunda rüyam gerçek oldu

Türk halkının samimiyetine hayran kaldığını belirten Moratalla, "Tarih öğretmenimden dinlemiştim, çok da etkilenmiştim. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izledim. Müthiş bir hikayeleri var. Sonunda rüyam gerçek oldu." ifadelerini kullandı.