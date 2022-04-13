Kuantum eğitimcisi Eylem Amine Altunkaynak'tan olay açıklamalar! Amacına ulaştı
Kuantum eğitimi denilerek bir eğitimden 57 bin lira kazanan Eylem Amine Altunkaynak sosyal medyayı sallayan görüntüler için ilk kez konuştu. Altunkaynak para gönderiyorum dediği Burkina Faso'nun ismini bile söyleyemedi. Eleştirilen arabası için "Arabam işini yaptı" diye savundu.
Psikoloji ve tıp eğitimi olmadan ‘Kuantum’ ile ‘bilinçaltı’ seminerleri düzenleyen Eylem Amine Altunkaynak, lüks yaşantısını savunmak için öne sürdüğü bahanelerle şaşırttı. “Arabam işini yaptı” diyen Altunkaynak, normalde böyle yaşamadığını iddia etti. Şaşaalı hayatıyla dünyanın kendisini tanıdığını ileri süren Altunkaynak, kazancını gönderdiğini belirttiği Afrika ülkesinin adını bile söyleyemedi.
Son günlerde sosyal medyanın gündem maddelerinden birisi de kendini “Bilinçaltı ve Kuantum uzmanı” olarak tanıtan Eylem Amine Altunkaynak oldu. Kıyafeti, lüks arabası, verdiği seminerler ve kazancıyla tartışma konusu olan Altunkaynak’a çalışmalarını ve tartışmaları soruldu.
Kişisel gelişim sertifikaları sahibi olduğunu belirten söyleyen Eylem Amine Altunkaynak, “Aldığım eğitimleri din ile bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum” ifadelerini kullanıyor.
Kendisinin nefis tezkiyesi yaptığını iddia eden Altunkaynak, “Lüks otelde nefis tezkiyesi nasıl oluyor” sorumuza şu karşılığı veriyor: “Ben normal hayatımda çok sade bir hayat yaşıyorum. Oradaki şaşaanın amacı, sosyal medyada ‘keşfet’e’ düşüp, daha çok insana ulaşmak...”