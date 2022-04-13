Kuantum eğitimcisi Eylem Amine Altunkaynak'tan olay açıklamalar! Amacına ulaştı

Son günlerde sosyal medyanın gündem maddelerinden birisi de kendini “Bilinçaltı ve Kuantum uzmanı” olarak tanıtan Eylem Amine Altunkaynak oldu. Kıyafeti, lüks arabası, verdiği seminerler ve kazancıyla tartışma konusu olan Altunkaynak’a çalışmalarını ve tartışmaları soruldu.