Kuaförüm Sensin jürisi değişti! Bülent Ersoy tahtla çıktı Işıl Reçber yakalandı
SHOW TV'nin yarışması Kuaförüm Sensin'in jüri üyeleri 'liyakat'tan 'ünlülere' geçiş yaptı. Yeni jüri üyeliği program ilk kez 15 Haziran itibariyle ekrana gelirken, yarışmanın o sıcak ve ilgi uyandıran havası bozuldu.
Yarışmanın ünlü kuaför Adnan Serter, makyaj uzmanı Sebile Ölmez ve modacı Muammer Ketenci'den oluşan 'liyakatlı' jürisi gitti yerine ünlülerden bir kadro geldi. Kuaförüm Sensin'deki bu jüri değişimine akıl sır ermezken yeni isimler şarkıcı Bülent Ersoy, kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç oldu. Yarışmanın ilk bölümüne ise Bülent Ersoy'un tahtı ile Işıl Reçber'in kameraya yakalandığı bir an damga vurdu.
Kuaförüm Sensin 15 Haziran Pazartesi itibariyle jüri koltuğuna Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'ü oturttu. Yeni jüri üyeleri içinde programın formatına bakıldığında 'liyakat' açısından sadece makyaj artisti Seçkin Süngüç yerini bulmuş görünüyor. Işıl Reçber ile Bülent Ersoy'un varlığına ise anlam verilemedi.
Bülent Ersoy tahtla çıktı
Yeni jüri üyeli Kuaförüm Sensin yarışmasının ilk gününe Bülent Ersoy'un tahtı andıran koltuğu damga vurdu. Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç için normal koltuklar kullanılırken Bülent Ersoy'a özel bir makam hazırlanmıştı.
Şarkıcı Bülent Ersoy programda hem makyaj hem moda hem de saç eleştirileri yaptı. Kuaför ve makyözlerin rakiplerine getirdiği eleştirilere sert bir şekilde müdahale eden Bülent Ersoy, stüdyoda zaman zaman buz gibi bir hava estirdi.