Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi

Sağlık Bakanlığı: “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birtakım önlemler almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı: “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” ve 20. başlıktaki “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” revize edilerek güncellendi.