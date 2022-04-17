Kuaför skandalında gelişme! Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kızının kuaför borcunu ödedi
Kibariye'nin kuaför ücretini ödememesinin ardından bir skandal da kızından geldi. Kızı Birgül Küçükbalçık'ın saçlarını yaptırdığı kuaföre ödeme yapmadığı, hatta kaçtığı iddia edilmişti. Genç kadının Ataşehir'deki kuaför salonuna "ödemeyi annem yapacak" dediği öne sürülmüştü. Magazin basınında yer alan bilgilere göre kızının kuaför borcunu babası Ali Küçükbalçık kapattı. .
Şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın Ataşehir’de saçlarını yaptırdığı kuaförden, ’Ödemeyi annem yapacak’ diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye´nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.
Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir’deki kuaföre ’Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek’ diyerek randevu aldı.
Bir gün sonraki randevuya Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık’ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, ’Ödemeyi annem yapacak’ diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.
İşyeri sahibi Fuat Tanış " Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız"demişti.