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Kritik zirve bugün! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!

Kritik zirve bugün! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!

RUSYA-Ukrayna savaşı 15. gününe girerken savaşı bitirecek temas bugün Antalya'da gerçekleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleb bugün Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü toplantıda masaya oturacak. Dünya toplantıdan, Ukrayna’daki dramı durduracak adım bekliyor.

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Rusya ve Ukrayna hükümetleri savaşın başladığı günden bu yana ilk kez bugün Antalya'da karşılıklı olarak masaya oturacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya gelecek. 

Kritik toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’nde yapılacak. Son anda bir değişiklik olmazsa bugün öğleden önce yapılması planlanan toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da evsahibi olarak toplantıya katılacak.

Lavrov ve Kuleba’nın gelişinde Antalya Havalimanı’nda yoğun güvenlik önlemi alınacak. Aynı şekilde toplantının yapılacağı otelde de sıkı güvenlik önlemleriyle adeta kuş uçurulmayacak. Toplantıdan görüntüleri Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi dünya kamuoyu ile paylaşacak.

Rus ve Ukraynalı bakanlar ayrı otellerde kalacaklar
Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12.5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. Ukrayna heyeti ise 5 yıldızlı başka otelde kalacak.

Putin ve Obama'yı ağırlayan salonda görüşecekler
Belek Turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. 

334 gazeteci izleyecek
Her türlü teknolojik donanıma sahip G-20 Salonu, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor. İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.

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